РИАМО - 24 авг. Почти 50 средних общеобразовательных школ №3 проверили в подмосковных муниципалитетах из-за угрозы взрыва, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 20:15 23 августа 2020 года <...> поступило сообщение о минировании СОШ №3. На территории Московской области находятся 49 средних общеобразовательных школ №3 в 34 городских округах», - говорится в сообщении.

Все школы были проверены кинологами. По итогам проверок взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили, угроза взрыва оказалась ложной.

Всего в ходе проверок задействовали 788 человек и 328 единиц техники.