РИАМО - 24 авг. С января по июль текущего года поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет столицы составили 604,3 миллиарда рублей, что больше, чем аналогичный период прошлого года на 22 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Режим ограничений, введенный в связи с пандемией Covid-19, серьезно повлиял на объемы и динамику налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет. За семь месяцев Москва недополучила более 300 миллиардов рублей от ожидаемого объема доходов.

«В начале самоизоляции <...> падение было достаточно глубоким. При этом уже в апреле бизнес стал адаптироваться к удаленному режиму и готовиться к возобновлению работы, поэтому после снятия ограничений мы увидели стремительное восстановление спроса и оборота основных отраслей», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Меры поддержки бизнеса и смягчение ограничений запустили процесс восстановления экономической активности, добавил он.

По словам Ефимова, город вернулся к докризисным темпам, сейчас важно стимулирование инвестиционной активности и роста доходов населения.

Министр правительства Москвы, глава городского департамента финансов Елена Зяббарова подчеркнула, что июль стал первым после введения режима повышенной готовности месяцем, в котором объем поступлений по НДФЛ в бюджет столицы превысил показатели аналогичного месяца 2019 года.

Прирост в июле составил 15,4 миллиарда рублей, а показатели деловой активности постепенно возвращаются к докризисному уровню.