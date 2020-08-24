РИАМО - 24 авг. Неизвестные сообщили о минировании аэропортов Жуковский, Домодедово и Шереметьево, по итогам проверок информация не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Анонимные сообщения поступили в аэропорты по электронной почте утром 23 августа. Неизвестные заявили об угрозе взрыва в воздушных гаванях и о минировании всех самолетов на стоянках.

«После обследования аэропортов и самолетов кинологическими расчетами наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный», - говорится в сообщении.

Эвакуацию людей из аэропортов не проводили.