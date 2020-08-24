РИАМО - 24 авг. Аналитики компании Finexpertiza выяснили, что по итогам первого полугодия 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, антилидером стала Москва, пишет в понедельник газета «Известия».

Суммарный дефицит бюджетов за первое полугодие составил 213 миллиардов рублей, в том числе на Москву пришлось 160 миллиардов рублей.

«При этом для столицы с ее огромным бюджетом такой недобор более чем посилен: эта сумма сопоставима с 12% расходов», — отмечает издание.

Также исследование показало, что 38 субъектов РФ по итогам полугодия вышли в «ноль» или достигли профицита бюджета.

В федеральном Минфине заявили, что отслеживают ситуацию с региональными бюджетами. Для обеспечения устойчивости бюджетов в связи с пандемией коронавируса предусмотрено 300 миллиардов рублей, часть из них уже перечислена.

Как отметили эксперты, серьезных угроз для финансовой устойчивости субъектов Российской Федерации в этом году нет, поскольку регионы сумели накопить ощутимую подушку безопасности.

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Текстовая трансляция

24 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 744 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 625.

- Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии. Суммарный дефицит бюджетов всех регионов РФ за первое полугодие составил 213 миллиардов рублей.

- Россия может возобновить авиасообщение с Францией и Кипром в ближайшее время. В правительстве также обсуждают возможность запуска рейсов в Венгрию, Иорданию и ряд других стран.

- Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4741 пациент с выявленным Covid-19.

- В Подмосковье отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Режим самоизоляции был введен из‑за пандемии коронавируса.