РИАМО - 24 авг. В Коломне на улице Октябрьской Революции загорелся четырехэтажный жилой дом, пожар оперативно потушили, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание в чердачном помещении», — говорится в сообщении.

До прибытия оперативных служб здание самостоятельно покинули девять человек, среди которых было трое детей. Пожарные спасли трех человек.

Локализовать пожар на площади 30 квадратных метров удалось в 7:40. В 7:42 спасатели ликвидировали открытое горение, после чего пожар был полностью потушен.

В тушении участвовали 61 человек и 19 единиц техники.