РИАМО - 24 авг. В столице началась реставрация храма святителя Николая на Трех Горах, в рамках которой специалисты приведут в порядок фасады, интерьеры, уникальную роспись иконостаса, а также отремонтируют трапезную и колокольню, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Храм, который является объектом культурного наследия, не реставрировали порядка 30 лет. В настоящее время проходят работы по расчистке фасадов от краски и старой штукатурки.

«Храм и его территория имеют богатую историю, насчитывающую почти четыре века. Первая церковь на этом месте была деревянной, ее построили еще в 1637 году. Тогда же она получила свое название в честь святого Николая и местности, в которой располагалась (Три горы)», — сказал глава городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что спустя почти сто лет вместо деревянного здания возвели небольшой храм из камня в стиле московского классицизма, который в последующие годы неоднократно перестраивали.

Реставрация проводится по согласованному с департаментом культурного наследия проекту и под строгим контролем специалистов ведомства. Ее планируется завершить к концу 2022 года.