РИАМО - 24 авг. Российский кабмин готовит новый список стран, с которыми в ближайшее время откроется авиасообщение, пишет в понедельник газета «Известия».

Согласно предварительным данным, в список могут войти Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай). Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать возможность открытия авиасообщения с этими странами в кратчайшие сроки.

«Решение ожидалось к концу прошлой недели, но его <...> не огласили. Теперь его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет 25 августа», — сказал изданию источник в авиационной отрасли.

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла международное авиасообщение в конце марта 2020 года. Выполнялись только вывозные и грузовые рейсы, а также рейсы для дипломатов и правительственных лиц.

С 1 августа было возобновлено авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, 10 августа открылись прямые рейсы в курортные турецкие города — Бодрум, Даламан, Анталью. С 15 августа восстановлено авиасообщение со Швейцарией, однако въезд разрешен только тем гражданам, у кого есть вид на жительство в этой стране.

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24 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 744 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 625.

- Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии. Суммарный дефицит бюджетов всех регионов РФ за первое полугодие составил 213 миллиардов рублей.

- Россия может возобновить авиасообщение с Францией и Кипром в ближайшее время. В правительстве также обсуждают возможность запуска рейсов в Венгрию, Иорданию и ряд других стран.

- Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4741 пациент с выявленным Covid-19.

- В Подмосковье отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Режим самоизоляции был введен из‑за пандемии коронавируса.