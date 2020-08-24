РИАМО - 24 авг. Людям следует осторожно подкармливать перелетных птиц, чтобы они не отказались от миграции на юг, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

В Московском регионе уже стартовала миграция птиц на юг. Первыми на зимовку отправились стрижи. Пока миграция проходит в обычном режиме.

«Там, где птиц постоянно кормят, зимой они могут оставаться. Хотя как правило должны улетать. Для них это опасно, потому что в суровые зимы далеко не все птицы даже около кормушки выживают», - сказал Зубакин.

Он добавил, что зимой около кормушек могут остаться зяблики, зарянки, черные дрозды.

По словам орнитолога, чтобы прикормленные птицы не погибли в холодное время, им придется давать пищу в течение всей зимы.