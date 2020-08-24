РИАМО - 24 авг. Акция по бесплатному онкоскринингу в Москве продлится до 30 августа, жители столицы могут пройти обследование в одной из 66 городских поликлиник, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Обследование помогает определить первые признаки четырех видов онкозаболеваний и начать лечение на ранней стадии — именно тогда оно будет наиболее эффективным», - говорится в сообщении.

Для записи на обследование необходимо выбрать поликлинику на сайте столичного Депздрава, позвонить по указанному телефону и записаться на прием.

При себе нужно иметь московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты скрининга появятся в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Москва стала первым регионом в России, который на три года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению онкологических заболеваний.