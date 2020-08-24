РИАМО - 24 авг. Любителям меда следует покупать этот продукт у проверенного пчеловода или в специализированном магазине, сообщил РИАМО президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

«Обязательными являются ветеринарный паспорт пасеки, справка «анализа меда», ветеринарные свидетельства, справка о наличии личного подворья. Это перечень основных документов, необходимых каждому пчеловоду. Именно они будут гарантом качества продукции», - сказал Бутов.

Он отметил, что мед – один из немногих продуктов, которые не портятся со временем. Поэтому у свежеоткаченного меда нет преимуществ перед прошлогодним, единственная разница заключается в текучести лакомства.

По мнению эксперта, в этом году из-за дождливой погоды в Подмосковье соберут меньше меда, чем годом ранее. Однако дефицита меда в Московском регионе не будет.

«Пока говорить об окончательных результатах сложно, многие пчеловоды еще качают мед. Вероятно, его будет немного меньше из-за затяжных дождей, но на поставках это не отразится. У пчеловодов есть запасы меда прошлого года», - сказал Бутов.

Он добавил, что пандемия коронавируса не повлияла на сферу пчеловодства.

«Основной удар карантина пришелся на зимние месяцы и раннюю весну, когда пчелы еще в ульях. Все пчеловоды смогли оформить пропуски для поездок на пасеки для выполнения необходимых весенних работ. Так что ситуация нормальная», - заключил эксперт.