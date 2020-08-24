РИАМО - 24 авг. Порядка 100 тематических арт-объектов появятся на праздничных площадках на территории столицы в День города, который будут отмечать 5-6 сентября, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Оригинальные арт-объекты помогут совершить путешествие во времени, погрузиться в атмосферу знаменитых картин, а также познакомиться с интересными изобретениями», — отмечается в материале.

Арт-объект по мотивам картины «Утро в сосновом лесу» знаменитого русского художника Ивана Шишкина появится в Парке Горького, его площадь составит порядка 100 квадратных метров.

У входа на площадку праздника в музее-заповеднике «Коломенское» разместится 30-метровый арт-объект «Большой Каменный мост», композиция на нем представит архитектурную панораму российской столицы XVII века.

Посетителям Измайловского парка откроется история Отечественной войны 1812 года. Гости смогут рассмотреть арт-объект в виде самого массового военного ордена Российской империи — Ордена Святого Георгия, а с помощью арт-объекта «Переправа через реку Березину» и интерактивных программ реконструкторов посетители познакомятся с подробностями финальной битвы.

В парке «Южное Бутово» гостей будут знакомить с историей, флорой и фауной Москвы: витрины, посвященные природному разнообразию столицы, созданы совместно с Государственным биологическим музеем имени К.А. Тимирязева.

Кроме того, в парке «Кузьминки» появятся десять оригинальных 3D-скульптур в виде животных – большой панды, индийского льва, амурского тигра, зубра и других.

Шесть оригинальных зеленых лаундж-зон, в которых можно отдохнуть и сделать атмосферные фото, появятся на пространстве от площади Революции до Манежной площади.

В этом году Москва отмечает свой 873-й день рождения. День города отметят 5 и 6 сентября, но из-за пандемии коронавируса праздник пройдет без масштабных гуляний. Основные мероприятия состоятся в парках, на районных площадках и в учреждениях культуры.