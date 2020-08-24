РИАМО - 24 авг. В рамках столичного краудсорсинг-проекта «Навыки будущего» были отобраны более 200 идей, которые будут реализованы в городе, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Москвичи выкладывали на сайте crowd.mos.ru свои идеи по обучению финансовой грамотности, бизнес-планированию, по участию слушателей детских технопарков в разработках реальных проектов и другие предложения, а также голосовали за предложения других участников.

«После экспертного отбора и голосования жителей мы взяли в работу больше 200 идей. Некоторые из них уже реализованы. Например, по пожеланиям москвичей в молодежную образовательную программу «Бизнес-уик-энд» добавили тему бизнес-планирования», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В проекте «Навыки будущего» приняли участие свыше 15 тысяч человек. От них поступило более 2 тысяч идей по следующим направлениям «Навыки будущего», «Работа детских технопарков», «Поддержка детских технопарков», «Компании — участники акции «День без турникетов», «Обучение на бизнес-уик-эндах», «Информирование жителей о предпринимательстве».

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил, что проекты обращены на помощь москвичам в самореализации и профессиональном росте.

После завершения проекта горожане могут прислать фотографии реализованных в столице идей на сайт crowd.mos.ru. На сегодняшний день в разделе «Идеи жителей реализованы городом» размещены 75 снимков, сделанных по итогам завершившихся проектов.

«С помощью платформы crowd.mos.ru мы мобилизуем умственный и творческий потенциал заинтересованных жителей нашего города. В этом году уже провели пять важных для города проектов: «Московские центральные диаметры», «Навыки будущего», «Московские электронные услуги и сервисы» в сферах культуры и ЖКХ, «Культура онлайн», — уточнил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Он добавил, что в текущем году к платформе присоединилось порядка 30 тысяч человек.