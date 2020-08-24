РИАМО - 24 авг. Полицейские задержали в подмосковной Шатуре неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж из незапертых квартир и дачных домов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник заходил в подъезды домов, не оборудованные кодовыми замками и домофонами, и, дергая дверные ручки всех квартир подряд, искал незапертые двери. После этого он проникал в помещения и похищал деньги и ценные вещи, лежавшие рядом со входом. Аналогичным способом он совершал кражи из дачных домов», — говорится в сообщении.

Сотрудники угрозыска задержали 66-летнего подозреваемого по месту жительства. В ходе обыска была обнаружена часть похищенного им имущества.

Всего мужчину подозревают в совершении 12 краж. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.