РИАМО - 24 авг. Полицейские задержали в подмосковной Шатуре неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж из незапертых квартир и дачных домов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Злоумышленник заходил в подъезды домов, не оборудованные кодовыми замками и домофонами, и, дергая дверные ручки всех квартир подряд, искал незапертые двери. После этого он проникал в помещения и похищал деньги и ценные вещи, лежавшие рядом со входом. Аналогичным способом он совершал кражи из дачных домов», — говорится в сообщении.
Сотрудники угрозыска задержали 66-летнего подозреваемого по месту жительства. В ходе обыска была обнаружена часть похищенного им имущества.
Всего мужчину подозревают в совершении 12 краж. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.
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