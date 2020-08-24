РИАМО - 24 авг. В столице за прошедшие сутки умерли десять пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию и коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб Москвы.

Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4741 пациент с выявленным Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — напоминается в сообщении.

При появлении любых признаков ОРВИ необходимо сразу вызвать врача на дом.

В общественных местах и в транспорте следует носить маски и перчатки. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Накануне, 23 августа, в Москве было зафиксировано самое низкое число новых случаев коронавируса в августе. Темп прироста новых случаев за сутки составил 0,24%.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 744 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 148 больных. В Москве - 625.

- Москва недобрала 160 млрд рублей бюджетных средств из‑за пандемии. Суммарный дефицит бюджетов всех регионов РФ за первое полугодие составил 213 миллиардов рублей.

- Россия может возобновить авиасообщение с Францией и Кипром в ближайшее время. В правительстве также обсуждают возможность запуска рейсов в Венгрию, Иорданию и ряд других стран.

- Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4741 пациент с выявленным Covid-19.

- В Подмосковье отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Режим самоизоляции был введен из‑за пандемии коронавируса.