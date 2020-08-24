РИАМО - 24 авг. Стрижи начали мигрировать на юг из Московского региона, эти птицы первыми среди пернатых улетают на зимовку из Москвы и Подмосковья, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Сейчас начинают улетать стрижи. Большая их часть уже улетела, последние обычно улетают в 20-х числах августа. Но точные даты зависят от погоды», - сказал Зубакин.

По его словам, отклонений от обычного графика миграции птиц на текущий момент не наблюдается.

Ранее в Подмосковье обнаружили редкий вид совы - бородатую неясыть. Эта птица внесена в Красные книги многих регионов России, в том числе и Московской области. Специалисты установили, что бородатая неясыть обитает в Приокско-Террасном заповеднике. Всего на заповедной территории заметили более 150 видов птиц.