РИАМО - 23 авг. Встреча московских футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив» завершилась победой красно-белых, сообщает Газета.ru.

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

«Быстро открыл счет «Локомотив», но потом «Спартак» включился в игру и давил практически весь матч, что и привело к двум голам», - говорится в сообщении.

За мачт были показаны семь желтых карточек. Шесть из них – игрокам «Локомотива», одна – футболисту «Спартака».