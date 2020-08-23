РИАМО - 23 авг. С места дорожной аварии на Калужском шоссе в новой Москве уже эвакуировали грузовой автомобиль, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП с участием грузовика Mercedes и автобуса произошло на 25-м километре Калужского шоссе. У самосвала, по предварительной информации, отказали тормоза, грузовик врезался в автобус. В результате инцидента пострадали 12 человек, семь госпитализированы.

«С начала года за ним (грузовиком – ред.) числилось 34 штрафа: за превышение скорости — 27, за нарушение расположения грузовиков — шесть и один — за пересечение сплошной», - говорится в сообщении.

По факту аварии столичная прокуратура организовала проверку.

Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>