РИАМО - 23 авг. Новая виртуальная экскурсия «Герои нашей страны» размещена на Youtube-канале московского Музея Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Вместе с экскурсоводом гости «побывают» в экспозиции «Лица Победы». Здесь можно узнать историю всего военного поколения, всех тех, кто внес свой вклад в победу над нацизмом. Например, зрители услышат рассказ об Элине Быстрицкой. В годы войны будущая актриса работала санитаркой в передвижном госпитале, а ей было всего 13 лет», - говорится в сообщении.

Экскурсантов «пригласят» в Зал славы музея. Здесь на мраморных пилонах золотыми буквами высечены имена 11 695 доблестных воинов - Героев Советского Союза и Героев России, удостоенных этого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсовод Музея Победы Елизавета Баева расскажет о том, кому присваивали это высокое звание и кто был удостоен его первым. Интернет-пользователи узнают о судьбах некоторых героев - Иване Флерове, Матрене Вольской и других.

Во время ВОВ не менее почетной была и другая награда орден Славы.

«Среди солдат Великой Отечественной он был самой почетной наградой. Полных кавалеров этого ордена насчитывается 2656 человек», - подчеркивает гид.

Не менее важен в годы войны был и трудовой подвиг. Поэтому виртуальным посетителям расскажут о звании Герой Социалистического Труда, а также о медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».