РИАМО - 23 авг. Столичная прокуратура организовала проверку по факту дорожной аварии с участием грузовика и автобуса на Калужском шоссе в новой Москве, в ДТП пострадали люди, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Столкновение произошло на 25-м километре Калужского шоссе. У самосвала, по предварительной информации, отказали тормоза, из-за чего он врезался в автобус. В результате аварии пострадали 12 человек, семь доставлены в больницу.

«Прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которой принадлежит грузовик, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей», - говорится в сообщении.

На место дорожной аварии выезжал исполняющий обязанности прокурора Новомосковского административного округа Михаил Должиков.

По результатам данной проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>