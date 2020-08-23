РИАМО - 23 авг. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в Саввино-Сторожевском монастыре в подмосковном Звенигороде в день празднования второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы Сторожевского, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В этом году обитель отмечает 25-летие возрождения монашеской жизни.

«Сегодня действительно великий день для всей нашей церкви, потому что эта древняя обитель святого Саввы Сторожевского — царская обитель. Это был главный царский путь на богомолье, а Саввино-Сторожевская обитель — главной царской обителью, где царь участвовал в богослужениях и молился чаще, чем в какой-либо другой. Значение Саввино-Сторожевского монастыря совершенно особое — в первую очередь для Московской земли», — сказал патриарх.

Глава РПЦ пожелал монашествующим «любви, уважения друг к другу и чуткого отношения к паломникам, ко всем тем, кто приходит в святую обитель, кто обращается за советом, кто молится».

В дар обители патриарх передал икону явления Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму Саровскому, а каждому насельнику монастыря — сборник своих проповедей. Верующим также вручили иконки преподобного Саввы Сторожевского с патриаршим благословением.

Саввино-Сторожевский монастырь был возрожден в 1995 году после длительного закрытия в советское время. Между администрацией Подмосковья и Московским патриархатом был подписан договор о совместном использовании Звенигородским историко-архитектурным и художественным музеем и монастырем части зданий, а сам монастырь получил статус ставропигиального. В 1998 году мощи святого Саввы Сторожевского были перенесены в основанную им обитель.