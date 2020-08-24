РИАМО - 24 авг. В Московской области отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Режим самоизоляции для пожилых и жителей с хроническими заболеваниями был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он распространятся на людей, страдающих сахарным диабетом, астмой, онкологическими и рядом других заболеваний.

В Подмосковье в общественных местах и транспорте действует масочный режим. Также жителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

Сдать тест на Covid-19 в Московской области можно более чем в 260 медучреждениях. Карту больниц и клиник, где принимают анализы на коронавирус, можно найти по ссылке.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 АВГУСТА

- В России создали «антиковидную» пропускную систему. Это модификация тепловизора с функцией распознавания лица.

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве за сутки составляет 0,24%. Среди новых заболевших 50,7% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% — от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет. Также 10,5% среди новых заболевших - это дети.

- За сутки в России зарегистрировали 4 852 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 611.

- В Москве после коронавирусной инфекции выздоровели еще 965 пациентов, всего врачи вылечили свыше 204 тысяч человек.

- В Москве умерли 11 пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию и коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в мегаполисе скончался 4731 пациент.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности. <...> Мы не увидели всплеска серьезного по заболеваемости, с одной стороны. С другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день, и от 300 до 400 человек госпитализируется», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Правительство Подмосковья не планирует завершать массовое тестирование на коронавирус. В поликлиниках Московской области всем желающим доступны тесты на коронавирусную инфекцию.