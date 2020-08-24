РИАМО - 24 авг. В Московской области отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Режим самоизоляции для пожилых и жителей с хроническими заболеваниями был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он распространятся на людей, страдающих сахарным диабетом, астмой, онкологическими и рядом других заболеваний.
В Подмосковье в общественных местах и транспорте действует масочный режим. Также жителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.
Сдать тест на Covid-19 в Московской области можно более чем в 260 медучреждениях. Карту больниц и клиник, где принимают анализы на коронавирус, можно найти по ссылке.
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23 АВГУСТА
- В России создали «антиковидную» пропускную систему. Это модификация тепловизора с функцией распознавания лица.
- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве за сутки составляет 0,24%. Среди новых заболевших 50,7% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% — от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет. Также 10,5% среди новых заболевших - это дети.
- За сутки в России зарегистрировали 4 852 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 611.
- В Москве после коронавирусной инфекции выздоровели еще 965 пациентов, всего врачи вылечили свыше 204 тысяч человек.
- В Москве умерли 11 пациентов, у которых ранее диагностировали пневмонию и коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в мегаполисе скончался 4731 пациент.
- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин:
- Правительство Подмосковья не планирует завершать массовое тестирование на коронавирус. В поликлиниках Московской области всем желающим доступны тесты на коронавирусную инфекцию.
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