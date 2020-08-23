РИАМО - 23 авг. Видеозапись с места столкновения самосвала Mercedes и пассажирского автобуса на Калужском шоссе в столице опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Москва» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло на 25-м километре Калужского шоссе. У самосвала, предварительно, отказали тормоза, после этого он врезался в автобус. За рулем грузовика находился 27-летний водитель.

На видеозаписи видно, что на участке, где произошла авария, находится большое количество карет скорой помощи, а также работают спасатели МЧС.

В результате ДТП пострадали 12 человек, семь госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>