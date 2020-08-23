РИАМО - 23 авг. Семь человек доставили в больницу после столкновения самосвала и пассажирского автобуса на 25-м километре Калужском шоссе в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Согласно предварительным данным, у самосвала Mercedes отказали тормоза, после чего он врезался в автобус №398. Грузовик принадлежит компании «Баутранс», за рулем находился 27-летний водитель. Всего в результате ДТП пострадали 12 человек.

«В настоящее время семь граждан направлены для оказания помощи в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы.

Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>