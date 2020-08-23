По предварительной информации, у Mercedes отказали тормоза, после чего самосвал столкнулся с 398-м автобусом. В результате аварии пассажиры в автобусе получили незначительные травмы.
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|Давление
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|Ветер
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По предварительной информации, у Mercedes отказали тормоза, после чего самосвал столкнулся с 398-м автобусом. В результате аварии пассажиры в автобусе получили незначительные травмы.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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