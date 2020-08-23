РИАМО - 23 авг. Неэксплуатируемое здание загорелось в районе столичного парка «Лосиный остров», пожар оперативно потушили, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В воскресенье в 17:14 поступила информация о возгорании в районе парка «Лосиный остров». Пожар случился в двухэтажном неэксплуатируемом здании на площади порядка 100 квадратных метров.

«В 18:22 пожар был локализован, а в 18:28 — ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что в случае пожара следует звонить по телефону 101.