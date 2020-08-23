РИАМО - 23 авг. В результате столкновения самосвала и автобуса на Калужском шоссе в новой Москве пострадали 12 человек, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на 25-м километре Калужского шоссе вечером в воскресенье. Согласно предварительным данным, у самосвала отказали тормоза, после чего он врезался в пассажирский автобус №398. Грузовик Mercedes принадлежит ООО «Баутранс», за рулем находился 27-летний водитель.

«В автобусе пострадали 12 человек», — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте дорожной аварии работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы.

Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>