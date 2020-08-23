РИАМО - 23 авг. В рамках работ по реставрации Северного речного вокзала в Москве зданию диспетчерской будет возвращена историческая функция, после окончания работ в нем разместят контрольный пункт, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Здание диспетчерской возвели в 1937 году. Сначала это было одноэтажное здание, а затем надстроили техническую башенку с высоким флагштоком.

«До ремонта здание находилось в аварийном состоянии. Специалисты полностью воссоздадут исторический вид диспетчерской. Во время реставрации восстановят уклон кровли и отметку венчающего карниза. Сохранится и главная особенность строения — гранитная круговая лестница вдоль стен», — сказал представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

В ходе работ по реставрации специалисты планируют разобрать металлический навес над окнами второго этажа здания, оштукатурить стены, а еще поменять окна, двери. После этих работ они приступят к внутренней отделке диспетчерской.