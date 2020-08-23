РИАМО - 23 авг. В помещении магазина столичного музея Бахрушина отслоилась и упала часть штукатурки с потолка цокольного этажа, сообщается на сайте музея.

«В это время в зале находился сотрудник музея – кассир музейного магазина, которая не пострадала. Все нормы связанные с охраной труда были незамедлительно выполнены: в связи с происшествием была вызвана скорая помощь, зафиксировавшая легкие ссадины, без серьезных травм», — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудница музея уже находится дома.

На месте инцидента находится служба безопасности и инженерные службы. Специалисты будут выяснять обстоятельства, которые привели к отслоению штукатурки.

«Проход в зону музейного магазина перекрыт. Посетителям и сотрудникам музея ничего не угрожает», — добавляется в материале.

Ремонтно-строительные работы в главном доме музея не проходили уже более года. Масштабная реставрация и строительные работы по всем объектам музея планируют провести в 2021-2023 годах. Работы пройдут в рамках строительства музейно-театрального квартала «Бахрушинский».