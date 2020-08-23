РИАМО - 23 авг. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» опубликовали фотографии с места столкновения самосвала и пассажирского автобуса на Калужском шоссе в новой Москве.
Авария произошла на 25-м километре Калужского шоссе вечером в воскресенье.
Предварительно, у самосвала КамАЗ отказали тормоза, после чего он столкнулся с автобусом №398. Два человека были доставлены в больницу.
В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы города. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>
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