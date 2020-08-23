РИАМО - 23 авг. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» опубликовали фотографии с места столкновения самосвала и пассажирского автобуса на Калужском шоссе в новой Москве.

Авария произошла на 25-м километре Калужского шоссе вечером в воскресенье.

Предварительно, у самосвала КамАЗ отказали тормоза, после чего он столкнулся с автобусом №398. Два человека были доставлены в больницу.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и оперативные службы города. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>