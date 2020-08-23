РИАМО - 23 авг. Двух человек доставили в больницу после столкновения самосвала и пассажирского автобуса на Калужском шоссе в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Авария произошла на 25-м километре Калужского шоссе. Столкнулись две машины, автобус и грузовой автомобиль.

«По предварительным данным, два человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение. Погибших нет», — говорится в сообщении.

Обстоятельства дорожной аварии в настоящий момент выясняются.

Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>