РИАМО - 23 авг. Двух человек доставили в больницу после столкновения самосвала и пассажирского автобуса на Калужском шоссе в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
Авария произошла на 25-м километре Калужского шоссе. Столкнулись две машины, автобус и грузовой автомобиль.
«По предварительным данным, два человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение. Погибших нет», — говорится в сообщении.
Обстоятельства дорожной аварии в настоящий момент выясняются.
Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>
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