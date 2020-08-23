РИАМО - 23 авг. Причиной дорожной аварии с участием грузовика и автобуса на Калужском шоссе в новой Москве могли стать неисправные тормоза КамАЗа, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло на 25-м километре Калужского шоссе.

«По предварительной информации, у КамАЗа отказали тормоза, после чего самосвал столкнулся с 398-м автобусом. В результате аварии пассажиры в автобусе получили незначительные травмы, количество пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы. Детальная информация по ДТП уточняется.

Видео с места столкновения автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве>>