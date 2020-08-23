РИАМО - 23 авг. Вице-губернатор Московской области Наталья Вирутозова посетила финальный день VI международного фестиваля «Jazzовые сезоны», который проходит на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», передает корреспондент РИАМО.
Народный артист РФ, саксофонист Игорь Бутман добавил, что все артисты соскучились по живым концертам и рады возвращению музыкальных фестивалей.
Кроме того, вице-губернатор посетила усадьбу Горки, в которой свои последние годы жил Владимир Ленин.
«Усадьба уникальна даже именно в интерьерном виде, столько интересных вещей сохранилось, это удивляет и восхищает. Сюда нужно обязательно приехать. Это такая шкатулочка со множеством сюрпризов. Здесь вся наша история, начиная с царских времен и заканчивая советской историей», - заключила Виртуозова.
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