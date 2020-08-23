РИАМО - 23 авг. Составлен список продуктов, которые нельзя употреблять в пищу в сыром виде, так как они вредны для организма, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В первую очередь не рекомендуется есть не прошедшие термическую обработку сосиски. В них могут содержаться опасные бактерии (листерии), которые способны вызвать отравление и нарушить работу пищеварительной системы», — говорится в сообщении.

Также нельзя есть сырую фасоль. Этот бобовый продукт может содержать токсичные вещества, которые погибают при термическом воздействии. Без температурной обработки фасоль может нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, не советуют есть в сыром виде картофель и креветки. В креветках могут содержаться пестициды. А в картофеле, который долго хранился и пророс могут быть бактерии, которые распространяются на ростках и проникают в клубень.

Еще специалисты не рекомендуют употреблять в пищу в сырые грибы, ревень, миндаль, маниок и побеги бамбука.