РИАМО - 23 авг. В Подмосковье перед судом предстанет женщина, обвиняемая в хищении трех теплоходов из акватории Москвы-реки в Ленинском городском округе, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленница выяснила, что между владельцем стоянки и четырьмя собственниками судов на протяжении долгих лет длятся судебные тяжбы. Убедившись, что плавсредства не эксплуатируются, женщина изготовила поддельные документы на их утилизацию.

«Вступив в сговор с неизвестными, она транспортировала теплоходы на другую стоянку. Там суда распилили и продали в пунктах приема металлолома. Ущерб составил почти 5 миллионов рублей», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Видновский городской суд для рассмотрения по существу.