РИАМО - 23 авг. Мужчину с ножевым ранением обнаружили около подъезда дома в столичном районе Отрадное, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Каргопольская, дом 18.

«Безработного мужчину 1971 года рождения доставили в больницу с колото-резаным ранением живота», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Начата доследственная проверка.