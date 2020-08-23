РИАМО - 23 авг. Мужчину с ножевым ранением обнаружили около подъезда дома в столичном районе Отрадное, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Он уточнил, что инцидент произошел на улице Каргопольская, дом 18.
«Безработного мужчину 1971 года рождения доставили в больницу с колото-резаным ранением живота», — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Начата доследственная проверка.
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