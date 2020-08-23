РИАМО - 23 авг. За прошедшие 22 дня августа в столице выпало 12,9% от месячной нормы осадков, пока август входит в тройку самых сухих месяцев с 1879 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

«За истекшие 22 дня в Москве выпало лишь 10 миллиметров осадков. На текущий день последний месяц лета входит в тройку самых сухих августов за весь ряд метеорологических наблюдений, проводимых над погодой с 1879 года», - говорится в сообщении.

Первенство по дефициту осадков принадлежит августу 1938 года, тогда за месяц не выпало и 1 миллиметра дождей. Второе место у августа 1897 года, тогда в городе выпало чуть более 6 миллиметров осадков.

В последнюю неделю августа в столице ожидаются дожди, поэтому подвести итоги последнего летнего месяца по осадкам можно будет только в сентябре.

Месячная норма осадков в Москве в августе составляет 77 миллиметров.