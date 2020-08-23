РИАМО - 23 авг. В Центре технических видов спорта в столице 29 августа состоится фестиваль «Сила моторов», посвященный 135-летию создания первого мотоцикла, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

В рамках фестиваля пройдут соревнования по спортивной мотоджимхане, дрифту и роллер-спорту, в которых к участию допускаются не только профессиональные спортсмены, но и любители.

«Для участников соревнований создано пять зон со специальными трассами и разнообразными сюрпризами. Для зрителей в программе мероприятия розыгрыши призов, бонусы и различные активности: скалодром, картинг, симуляторы гонок, тайский бокс и другое», - говорится в сообщении.

Дисциплина «Спортивная мотоджимхана» включает в себя фигурное управление мотоциклом, маневрирование на время в условиях закрытой площадки с препятствиями, дисциплина «Дрифт» - это высокотехничный вид автоспорта, заезды проводят на асфальтовых и ледовых трассах с большим количеством поворотов.

В рамках дисциплины «Роллер-спорт» можно будет увидеть скоростной слалом, фристайл-слалом, слайды.