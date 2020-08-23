РИАМО - 23 авг. На YouTube-канале сервиса HBO Max опубликовали официальный трейлер режиссерской версии фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера, сообщает Газета.ru.

«В трейлере показаны все участники команды супергероев: Бэтмен, Аквамен, Флеш, Чудо-женщина, Супермен и Киборг. Кроме того, в ролике можно увидеть и антагонистов в лице Дарксайда и его приспешников — Десаада и Степного волка», — говорится в сообщении.

Фильм вместо Снайдера, который вышел из процесса работы над картиной из-за гибели дочери, завершал режиссер Джосс Уидон. После релиза картина не понравилась фанатам и самим актерам, а также была прохладно встречена критиками.

Режиссерская четырехчасовая версия выйдет в 2021 году на HBO Max. Над проектом работала прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров.