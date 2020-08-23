РИАМО - 23 авг. В Московской области до 2023 года будет работать комиссия по рассмотрению споров о кадастровой оценке, затем ее упразднят, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

На сегодняшний день в регионе изменить кадастровую стоимость объекта можно несколькими способами: подать заявление о разъяснении кадастровой стоимости или ее изменении в ГБУ Московской области «Центр кадастровой оценки», обратиться в комиссию по рассмотрению споров о кадастровой оценке, созданную при Минмособлимуществе в 2019 году, или через суд.

«С 1 января 2023 года институт комиссии будет упразднен, а результаты утвержденной кадастровой оценки можно будет оспорить по обращению в государственное бюджетное учреждение субъекта. Именно ГБУ будет устанавливать кадастровую стоимость в размере рыночной по заявлению заинтересованных лиц, а оспорить его решение можно будет также в суде», — говорится в сообщении.

11 августа вступил в действие 269-ФЗ, который внес ряд изменений в закон «О государственной кадастровой оценке» (237 –ФЗ). Изменения коснулись не только полномочий и порядка проведения государственной кадастровой оценки на территории страны, но и порядка оспаривания результатов кадастровой оценки.

До заявленной даты закон предусматривает переходный период, во время которого субъекты РФ должны подготовиться к новому порядку. По своему решению руководство субъекта может перейти к новому способу оспаривания до завершения переходного периода.

«В связи со вступлением в силу изменений в федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» (237-ФЗ) от людей стали поступать вопросы о дальнейшей работе комиссии. Мы планируем продолжить деятельность по установлению справедливой кадастровой стоимости объектов недвижимости для жителей Подмосковья в прежнем формате», — отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она пояснила, что речь идет о подаче заявления в Центр кадастровой оценки и комиссию по рассмотрению споров о кадоценке до окончания переходного периода.

«Единственным изменением станет то, что теперь при подаче заявления на комиссию бумажный отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости будет не нужен. Достаточно электронной версии отчета с электронной подписью оценщика и руководителя оценочной организации», — добавила министр.

Нововведение облегчит подачу заявления жителям, желающим оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости, поскольку в настоящее время заявления с пакетом документов удобно подавать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) в электронном виде. Людям не нужно будет довозить или досылать бумажные версии отчетов.

Подать документы на комиссию можно через портал РПГУ. Там же через форму «Задать вопрос куратору услуги» можно уточнить информацию по оформлению документов.