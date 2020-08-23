РИАМО - 23 авг. За год на интерактивную карту нанесли более 1,5 тысяч деревьев Ивантеевского дендропарка, завершить описание коллекции планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Год назад в Ивантеевский дендропарк пришли специалисты Мытищинского филиала Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, чтобы начать работу по сохранению уникальной коллекции дендропарка. Растения со всего мира сюда собрал знаменитый ученый академик ВАСХНИЛ лауреат Сталинской премии А.С. Яблоков (1897-1973).

«В кропотливой работе участвовали специалисты университета и студенты кафедры «Лесные культуры, селекция и дендрология», а помогала им в этом Татьяна Антонова, бывшая заведующая дендрологическим отделением лесопитомника, главный специалист – консультант по коллекции дендропарка и его селекционному отделению», – отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что работа по оцифровке – это не просто инвентаризация, а сохранение коллекции, собранной более 80 лет назад.

В Ивантеевском дендропарке собрано свыше 130 видов деревьев.

Министр отметила, что работы по нанесению каждого дерева на интерактивную карту, созданную на платформе программы QGIS, начались в мае 2019 года. Фактически, это первая перепись деревьев в питомниках России с использованием современных технологий.

Оценить создание и сохранение уникальной базы данных собранного генофонда дендропарка ученым и академикам еще предстоит, но уже сейчас школьники, студенты и аспиранты могут пользоваться создаваемым ресурсом в учебном процессе.

Оцифровка деревьев – еще не конец работы. Теперь сотрудники лесопитомника начнут заносить в базу «биографию» каждого дерева, имеющего научную ценность. Это будет описание происхождения, выращивания в дендропарке и его уникальные характеристики.