РИАМО - 23 авг. Спасатели потушили возгорание в грузовом автомобиле и двух металлических строениях на востоке столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Пожар произошел напротив дома, расположенного на Открытом шоссе, 28. Площадь возгорания составила более 25 квадратных метров.

«К месту происшествия были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе два расчета АСО №5 ГКУ «ПСЦ», — сказал собеседник агентства.

Благодаря слаженным действиям пожарных и спасателей пожар был оперативно локализован и потушен. Пострадавших в результате происшествия нет.