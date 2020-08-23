РИАМО - 23 авг. Мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, поместили под стражу в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В частном доме в поселке Обухово 19 августа обнаружили тела 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы и 24-летней женщины.

«Из-за личной неприязни подозреваемый выстрелил из пистолета в хозяина дома, после чего задушил проснувшуюся от звука выстрела знакомую погибшего», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В отношении 45-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.