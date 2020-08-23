РИАМО - 23 авг. В столице назвали восемь самых интересных парков и скверов Северо-Восточного округа, на их территориях можно позаниматься спортом, отдохнуть и хорошо провести время с детьми, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2018-2019 годах на ВДНХ разбили грандиозный ландшафтный парк и разделили его на несколько тематических территорий. В зону «Природа ботаническая» вошли Каменские пруды. <…> На берегу 3-го Каменского пруда расположилась смотровая площадка с деревянным настилом в виде амфитеатра. Рядом с 4-м Каменским прудом появилась «Экспозиция экосистем», — говорится в сообщении.

Центральный объект данной зоны — фонтан «Золотой колос» отреставрировали и запустили после 30-летнего перерыва.

В зоне «Природа развлечений» можно отдохнуть пляже с деревянным настилом, навесом, шезлонгами и прогулочными мостиками. Есть фотозона — живой лабиринт с 16 секциями.

В зоне «Природа дикая» гости ВДНХ могут прогуляться по воздушной экотропе высотой порядка 6 метров. За павильоном «Космос» есть зона «Природа культивируемая», она посвящена агрокультурам.

Также на ВДНХ планируют создать сад пяти чувств, центральным элементом которого станет «Лента Мебиуса» — 300-метровая прогулочная тропа.

В парке Света можно покачаться на больших круговых качелях со светодинамической подсветкой. В темное время суток они начинают играть голубыми, фиолетовыми и розовыми оттенками. Посетители парка также могу погулять в «Волшебном лесу», где между деревьями поставили светильники в форме шаров, звезд и полумесяцев. А для детей созданы две игровые площадки с подсветкой.

На пешеходной зоне «Лианозовский променад» поставили большие качели и беседки со стеклянной крышей, на стендах можно увидеть исторические фотографии района.

В парке «Торфянка» для посетителей сделали набережную с амфитеатром, перголой и сценой на воде. Рядом с прудом сделали деревянный настил и разместили шезлонги. Для детей оборудовали три современных площадки, также есть спортплощадки и тропа для скандинавской ходьбы.

Парк «Сад будущего» приглашает любителей прогулок. Здесь создана экотропа с деревянным настилом, отдохнуть можно на скамейке с видом на фонтан, также есть качели и шезлонги. Для любителей активного отдыха созданы площадки с тренажерами и турниками, велодорожка.

На территории в пойме реки Яузы вдоль Заповедной улицы обустроили смотровые площадки с экотропой. Для семей с детьми организованы шесть игровых зон. Также есть зона для тихого отдыха.

В сквере «Северная медведица» обустроили детские площадки c многоуровневыми игровыми комплексами и скалодромом. В сквере есть скейт-парк, а также можно поиграть в баскетбол.

В Ростокине можно прогуляться в сквере, посвященном творчеству писателя Павла Бажова. Здесь есть скульптуры писателя и персонажей его сказок. Для детей сделали игровые площадки, а для любителей спорта воркаут-комплексы.

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