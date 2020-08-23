РИАМО - 23 авг. Столичные спасатели помогли спуститься с дерева ребенку на улице Свободы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел во дворе жилого дома. В службу 112 поступило сообщение о ребенке, который залез на дерево и не может слезть с него самостоятельно.

«К месту происшествия направили расчет спасателей АСО №9 пожарно-спасательного центра Москвы», — сказал собеседник агентства.

Спасатели сняли ребенка с дерева при помощи лестницы, мальчик не пострадал.