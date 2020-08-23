РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. В подмосковном Подольске с 1 сентября каждый последний понедельник месяца предпринимателей будут консультировать представитель бизнес-омбудсмена Подмосковья и прокурор Подольска, приемы будут проходить в здании городской прокуратуры, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель областной общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подольске Александра Цветкова и прокурор Подольска Виктор Захаров подписали соглашение о сотрудничестве.

«С 1 сентября каждый последний понедельник месяца с 11:00 до 13:00 в здании Подольской городской прокуратуры будет проводиться совместный прием представителей малого и среднего предпринимательства округа представителем бизнес-омбудсмена Подмосковья и прокурором Подольска», - говорится в сообщении.

Представители бизнеса городского округа могут обращаться с вопросами взыскания денежных средств по муниципальным контрактам, проверкам контрольно-надзорных органов, земельным спорам и другим.

Возможна предварительная запись по телефону 8 (926) 266-16-22 (заместитель руководителя областной общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подольске Павел Дмитренко).