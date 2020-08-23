РИАМО - 23 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина с победой над англичанином Диллианом Уайтом.

Бой Поветкина с Уайтом состоялся в ночь на воскресенье, 23 августа, в Великобритании. Россиянин отправил в нокаут британца эффектным апперкотом и выиграл бой. Он завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

«Александр, с трудной боевой победой! Школа «Витязь» на высоте! Рады за тебя. Ты пример для многих ребят, о которых вы заботитесь и которым дарите свой опыт! Ждем следующий бой. Только вперед», — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Российский спортсмен одержал 36-ю победу в 39 боях, которые он провел на профессиональном ринге. Теперь Поветкин стал претендентом на бой с непобежденным чемпионом мира Тайсоном Фьюри.