РИАМО - 23 авг. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, оба мероприятия, которые стартуют в этом году одновременно, будут зрелищными и насыщенными.

«Многочисленные гости смогут увидеть возможности наших Вооруженных Сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной промышленности, а также с успешными проектами международной кооперации», — отметил Путин.

Президент выразил надежду, что новые деловые контакты, а также перспективные партнерские инициативы на форуме будут продвигаться плодотворно и эффективно.

Путин добавил, что Армейские международные игры длительное время служат укреплению дружеских связей и открытому обмену опытом между странами. Он также пожелал удачи всем командам-участникам.

Военно-технический форум «Армия-2020» будет идти по 29 августа на трех площадках Московской области: в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Он проводится уже в шестой раз. В Армейских играх участвуют команды из 28 стран.

Как уточняется на сайте правительства РФ, в работе международного форума принимают участие около 1,5 тысяч организаций оборонной промышленности. На мероприятии представлено свыше 28 тысяч различных экспонатов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на церемонии открытия форума «Армия-2020» и Армейских международных игр. Кроме того, он осмотрел экспозиции новейших образцов вооружения, военной и спецтехники. Также председатель российского правительства посмотрел демонстрационный заезд и стрельбы экипажей на танках Т-34.

«Уверен, что участников и болельщиков Армейских игр ждет яркий и зрелищный праздник, а форум подтвердит свой статус уникальной площадки, где есть место для выгодных контрактов и создания новых бизнес-проектов, для творчества и прорывных идей, а главное — для общения и развития международного сотрудничества в военно-технической сфере», — отметил Мишустин.

Он добавил, что российская оборонная промышленность обеспечивает ВС РФ всем необходимым, а также увеличивает экспорт высокотехнологичной военной продукции.