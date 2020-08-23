РИАМО - 23 авг. Россия в текущем году, несмотря на пандемию коронавируса, подписала новые оружейные контракты на сумму свыше 5 миллиардов долларов США, сообщает Газета.ru.

По словам глава Рособоронэкспорта Александра Михеева, за полугодие — в период пандемии коронавируса — российской стороне удалось сохранить плодотворное общение с зарубежными партнерами.

«Мы подписали контрактов на сумму более 5 миллиардов долларов», — заявил Михеев.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает военно-техническое сотрудничество с 68 странами мира.