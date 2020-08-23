РИАМО - 23 авг. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается температура выше нормы, соответствующая июлю, при этом в середине недели прогнозируются ливни, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В понедельник ожидаются небольшие дожди, днем ожидается 20-25 градусов, что очень тепло для августа. Во вторник без осадков, ожидается 21-26 градусов. В среду холодный фронт, ливневые дожди с грозами. Это освежит атмосферу до 18-23 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в четверг и пятницу пройдут кратковременные дожди. В эти дни ожидается 19-24 градуса.

По словам синоптика, температура, которая будет держаться в Московском регионе всю следующую неделю, выше августовской нормы, которая составляет около 20 градусов.

«Лето не собирается сдаваться. Оно продолжается с пролонгацией на начало сентября. И, в общем, оно будет длиннее, как минимум, на две недели», - добавил синоптик.