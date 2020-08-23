РИАМО - 23 авг. Москвичи, проживающие в пострадавшем от хлопка газа доме 3 на улице Проходчиков, получат новые квартиры по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

В июне в данном доме произошел хлопок и пожар. Предварительной причиной ЧП названа небрежность с газо-воздушным оборудованием.

«Решением правительства Москвы жильцам пятиэтажки на улице Проходчиков, пострадавшей в результате ЧП, предложены новые квартиры в домах по программе реновации», – сказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

В доме на улице Проходчиков 80 квартир. По итогам голосования собственников жилья он был включен в программу реновации. С учетом произошедшего ЧП горожанам будут предоставлены квартиры в ранее введенных стартовых корпусах, которые находятся в районе Северное Медведково.

Глава департамента напомнил, что в программу реновации в Северо-Восточном округе города было включено 499 домов, для ее реализации подобрано 66 стартовых площадок.